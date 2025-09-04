Tribunale di Bologna: "La multa vale anche se l'autovelox non è omologato"

La multa per eccesso di velocità è valida anche quando rilevata da autovelox solo "approvati" dal ministero dei Trasporti, senza necessità che siano anche "omologati". Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con una sentenza della giudice Alessandra Cardarelli, che ha rigettato l'appello di un cittadino che contestava una sanzione ricevuta - perché viaggiava a 67 chilometri orari su un tratto con limite di 50 - sostenendo l'invalidità del verbale perché l'autovelox non era omologato, ma solo approvato.