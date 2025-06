Autovelox irregolari sulla tangenziale di Modena, multe cancellate e rischio caos

Già lo scorso luglio un'indagine partita dalla procura di Cosenza che chiedeva approfondimenti sulla regolarità dei rilevatori automatici di velocità aveva portato alla disattivazione di centinaia di modelli. "Le amministrazioni pubbliche avrebbero il dovere costituzionale di spegnere i dispositivi su cui è in dubbio la legittimità", aggiunge l'avvocato Angelo Scavone che sui danni potenziali causati dagli autovelox non omologati aggiunge: "Rischiano di non misurare la velocità con esattezza millimetrica". L'attenzione è ora tutta sulla tangenziale di Modena dove il dispositivo finito sotto indagine - tuttora in funzione - fotografa una media di 120 infrazioni al giorno e potrebbe essere sommersa da una raffica di ricorsi da parte di altri automobilisti multati.