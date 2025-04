Fleximan colpisce ancora ma fallisce: messo in fuga dall'allarme dell'autovelox

Fleximan è tornato. Dopo quasi tre mesi di silenzio, il misterioso individuo si è scagliato sull'autovelox posizionato in Via Kennedy a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Questa volta però l'aggressione non è andata a buon fine: mentre qualcuno cercava di segare con un flessibile il palo del dispositivo - già distrutto circa un anno fa - è scattato l'allarme. Così, il responsabile del tentativo di sabotaggio è stato costretto a fuggire per evitare di essere riconosciuto.