Ue, accordo per le multe senza frontiere

Consiglio e Parlamento Ue hanno raggiunto una prima intesa per combattere il fenomeno dell'impunità degli automobilisti che commettono infrazioni stradali in un Paese diverso da quello di residenza e quindi alla guida di un veicolo con targa straniera .

Per "prevenire la guida spericolata all'estero", secondo quanto si legge in una nota dell'Europarlamento, le norme aggiornate amplieranno l'elenco delle infrazioni al codice della strada commesse da conducenti non residenti. Scattano l'assistenza transfrontaliera e multe per i conducenti pericolosi.