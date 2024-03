Autovelox: le multe continueranno ad arrivare a casa, ma senza foto | Il Garante: "Violano la privacy"

Le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni non saranno più inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo ma sarà possibile richiederle in caso di ricorso

Il decreto interministeriale ( Trasporti e Interno ) che regola gli apparecchi per rilevare le infrazioni stradali, atteso da quattordici anni, è ormai pronto e ha ricevuto il parere favorevole del Garante della Privacy, che ha concordato con Matteo Salvini paletti molto stretti per l'uso di questi strumenti.

Tgcom24

Niente più foto a casa La novità più rilevante di questo decreto è data appunto dal fatto che le foto, che normalmente accompagnano la multa rilevata con autovelox, e che di fatto costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada, non dovranno più essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo. Come riferito da Il Corriere della sera, la foto resterà comunque custodita dall'autorità che eleva la contravvenzione per il tempo strettamente necessario, e sarà a disposizione dell'automobilista che potrà richiederla in caso di ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. L'autorità che custodisce l'immagine dovrà garantire, in ogni caso, "che siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi".

Oscuramento automatico dei volti Non sono stati pochi i casi di cronaca che raccontano di amori, matrimoni e affari falliti per le foto impertinenti dell'autovelox, arrivati a casa insieme ai verbali delle multe. Il Garante ha inoltre dato il via libera alle rilevazioni frontali dei veicoli con gli autovelox, ma solo con accorgimenti che oscurino automaticamente i volti delle persone a bordo. I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, ha stabilito il Garante, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione.

Salvini: "Autovelox non siano trappole da Far West" Si attua così l'indicazione del ministro Salvini che ha definito gli autovelox come "trappole del Far West stradale", che non devono essere uno strumento "per fare cassa". Nel 2023, ha ricordato, i Comuni hanno incassato 1,5 miliardi di euro, il 6,5% in più dell'anno predente, ma nei Comuni sotto i 10mila abitanti si incassa il doppio di quattro anni fa. "Dobbiamo salvare le vite con la prevenzione e i controlli, ma anche salvare il portafoglio dei cittadini, liberandolo dall’anarchia degli autovelox", ha ribadito Salvini su YouTube. Via libera dunque alle telecamere nei luoghi più a rischio, "magari vicino alle scuole o agli ospedali, ma non sugli stradoni a doppia corsia, accese dalla sera alla mattina, al solo scopo di tassare e tartassare gli automobilisti", ha concluso.