Via la patente a Emma Watson per eccesso di velocità: ecco a quanto andava

Si tratta infatti della quarta infrazione in pochi anni per l'attrice, che ha già perso ben 9 punti della patente e con la nuova sanzione la Watson non potrà guidare fino a gennaio 2026. ln Gran Bretagna, infatti, si posso perdere al massimo 12 punti nel giro di 3 anni e giunti a questo limite scatta la sospensione della patente per sei mesi. Per ironia del destino pochi minuti dopo la sentenza, anche a un altro volto noto di "Harry Potter" è toccata la stessa sorte. Zoe Wanamakerm, che in "Harry Potter" interpretava Madam Bumb, ha perso la patente per il medesimo motivo (quattro eccessi di velocità in meno di un anno).