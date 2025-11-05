Osservatorio Telepass: le località italiane più amate dagli utenti

L’analisi evidenzia anche un marcato carattere stagionale: nei mesi estivi Otranto, Maratea, Locorotondo, Cefalù e Rasiglia dominano le ricerche, mentre in inverno l’interesse si concentra su Locorotondo, Vipiteno e Civita di Bagnoregio, quest’ultima particolarmente cercata nel mese di gennaio. Nel periodo primaverile, durante i ponti e le festività, a guidare le ricerche sono Civita di Bagnoregio, Rasiglia e Spello, celebre per le sue infiorate. A novembre invece spiccano Locorotondo, Spello e nuovamente Civita di Bagnoregio, mete ideali per i week-end lunghi e le gite di mezza stagione.



Tra le mete emergenti che hanno registrato la crescita più significativa nell’ultimo anno si distingue Sellano, divenuto noto grazie all’inaugurazione del ponte tibetano che ha attirato grande attenzione. Al secondo posto figura Scarperia e San Piero, borgo toscano nei pressi del Mugello, che ha guadagnato notevole visibilità, mentre al terzo si colloca Percile, borgo medievale immerso nella Valle dell’Aniene e apprezzato per la sua posizione all’interno del Parco Naturale dei Monti Lucretili. Il fatto che la classifica dei borghi di tendenza sia dominata da località meno conosciute conferma il crescente interesse verso mete autentiche e ancora poco esplorate.