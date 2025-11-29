Autovelox, concluso il censimento nazionale: ecco l'elenco dei dispositivi autorizzati

"Il decreto ministeriale dello scorso 29 settembre ha reso finalmente operativa la piattaforma telematica attraverso la quale enti locali e forze dell'ordine dovevano comunicare tutti i dettagli circa gli apparecchi di rilevazione della velocità: localizzazione, conformità, modello e omologazione degli autovelox", spiega il Codacons. "Un obbligo per le amministrazioni locali che avevano 60 giorni di tempo per comunicare al Mit le informazioni richieste. Lo stesso decreto pubblicato sul sito del ministero" dei Trasporti specifica infatti che "la comunicazione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli enti competenti è condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi". A partire da oggi, sabato 29 novembre, "chi non ha fornito i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio", precisa il Codacons, con "un'ulteriore conseguenza: le multe elevate da apparecchi non inseriti nel censimento saranno a tutti gli effetti nulle".