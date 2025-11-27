Autovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe

E' attivo da quasi due mesi, dal 30 settembre, il portale del Ministero delle Infrastrutture per la registrazione degli autovelox. Comuni, Province e Regioni hanno avuto a disposizione sessanta giorni per inserire i dati tecnici di ciascun dispositivo: marca, modello, ubicazione e documentazione relativa. Dal 30 novembre scatta infatti l'obbligo e tutte le multe elevate con apparecchi non censiti rischiano di essere dichiarate nulle. Una svolta che introduce nuove tutele per gli automobilisti, ma che apre anche interrogativi sul piano giuridico e operativo: non mancano infatti dubbi sull'interpretazione delle norme, sulle differenze fra approvazione e omologazione e sulle difficoltà delle amministrazioni locali nel rispettare i tempi fissati.