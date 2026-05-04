Teramo, al casello autostradale gli mancano 10 centesimi per il pedaggio: cartella da 3,10 euro
Nonostante il pagamento non completo la sbarra si era alzata e l'automobilista era passato: un anno e mezzo dopo è arrivato l'avviso esattoriale
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Gli mancavano 10 centesimi per pagare il pedaggio autostradale. Un anno e mezzo dopo arriva il conto con una cartella esattoriale di 3,10 euro. E' accaduto a un automobilista del Teramano, un pensionato di Castelnuovo Vomano, che si è trovato senza moneta al casello autostradale in uscita di Atri-Pineto (Teramo). A raccontare la vicenda il quotidiano abruzzese Il Centro.
La vicenda dei mancati 10 centesimi
Il 27 dicembre del 2024, come riferisce Il Centro, il pensionato era entrato al casello autostradale di Città Sant’Angelo (Pescara), uscendo pochi chilometri dopo a quello di Atri-Pineto. Ma, al momento del pagamento in contanti del pedaggio l'anziano si è accorto di non avere 10 centesimi per pagare l'intero importo. Subito una lunga coda di auto dietro di lui e la sbarra che si alza comunque.
Quindi, l'uscita dall'autostrada e il ritorno alla sua residenza. Lì l'ha raggiunto la cartella esattoriale da 3,10 euro. Un anno e mezzo dopo.