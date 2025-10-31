Al Bano fa causa al Consorzio di bonifica e vince: rimborso di 394 euro

I consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi sono stati commissariati e successivamente accorpati nel Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia. L'ente, con sede a Nardò (Lecce), gestisce un territorio di oltre 250mila ettari esteso fino alle province di Taranto e Brindisi. L'unificazione non ha risolto tutte le criticità: diversi contribuenti hanno continuato a ricevere cartelle esattoriali pur in assenza di interventi percepiti sul territorio, alimentando il contenzioso e la sfiducia verso la gestione delle risorse.