"Non hai pagato il pedaggio autostradale": la nuova truffa su WhatsApp

Gli agenti ricordano quali strategie mettere in atto per riconoscere eventuali comunicazioni fraudolente. "Occorre prestare attenzione alla presenza di numeri sospetti con prefissi internazionali, a toni minacciosi o urgenti o alla presenza di link sospetti, o abbreviati, e alle richieste dirette di dati sensibili". In caso di dubbi, sottolinenano, "si consiglia di contattare direttamente il servizio clienti, bloccare il numero sospetto". Se sono stati inseriti dati personali o riferimenti bancari, è necessario "contattare immediatamente la propria banca" e "bloccare eventuali carte di pagamento e modificare le password degli account forniti". Infine, è opportuno "segnalare l'accaduto alla polizia postale tramite il sito www.commissariatodips.it".