La vicenda nasce da un incidente stradale avvenuto nel 2018 in Alto Adige. Alla guida dell'auto c'era un uomo che, secondo gli accertamenti, aveva assunto una quantità di alcol tale da compromettere gravemente la capacità di guida. L'auto si schiantò contro un tir e il conducente morì nell'impatto. Il passeggero sopravvissuto aveva successivamente avviato una causa civile contro la compagnia assicurativa, contestando il fatto di aver ricevuto soltanto una parte del risarcimento richiesto per i danni subiti.