Il viaggio di nozze si è trasformato in una tragedia lungo la Statale 115, in provincia di Agrigentino. Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, due turisti americani di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente, mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, sposati da poco e arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo della carreggiata.