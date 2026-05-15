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Il viaggio di nozze si è trasformato in una tragedia lungo la Statale 115, in provincia di Agrigentino. Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, due turisti americani di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente, mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, sposati da poco e arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo della carreggiata.
L'urto è stato devastante. Per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale: le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
La tragedia riaccende i riflettori sulla pericolosità della Statale 115, considerata da anni una delle arterie più critiche della Sicilia sud-occidentale. Una strada costruita negli anni Sessanta, in un contesto di traffico completamente diverso rispetto a quello attuale, e oggi attraversata quotidianamente da auto, pullman turistici, mezzi pesanti e motociclisti. I lunghi rettilinei, l'elevata velocità di percorrenza e la presenza continua di cantieri rendono il tracciato particolarmente rischioso.