Modena, scontro tra moto e camion: morto centauro 24enne

Incidente mortale a Cavezzo, nel Modenese: a quanto apprende l'Ansa, e come riportato dai media locali, intorno alle 8.30 di lunedì mattina un motociclista di 24 anni ha perso la vita nello scontro con un camion. Il ragazzo, a quanto apprende l'Ansa, si stava recando al lavoro in un'azienda della Bassa modenese. Ancora incerte le cause del sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale per eseguire i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.