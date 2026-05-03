Roma, si ferma per soccorrere automobilista: 35enne muore investito
L'incidente all'alba: inutili i soccorsi per lui, altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale
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Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana: un giovane di 35 anni è morto all'alba, travolto da una macchina, mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui, altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.
La prima ricostruzione
Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Da una prima ricostruzione, sembra che due automobilisti di passaggio si siano fermati, accostando le loro macchine, per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo: sceso dalla sua macchina, il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo.