Roma, si ferma per soccorrere automobilista: 35enne muore investito

Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana: un giovane di 35 anni è morto all'alba, travolto da una macchina, mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui, altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.