Forlì, tre studentesse si schiantano in auto contro un platano: due morte, una gravissima
Le due vittime sono Caterina Romualdi, classe 2003 e Sirin Jaziri, classe 2000. Sono servite circa tre ore per estrarle dalle lamiere. La vettura si è quasi spezzata a metà. Eventuali responsabilità al vaglio della polizia
© Vigili del Fuoco
Gravissimo incidente stradale a Forlì. Un'auto con a bordo tre studentesse ha sbandato per cause ancora da accertare e dopo un testacoda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino, verso il centro. Due ragazze sono morte; la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi tre ore per estrarre le tre giovani dalle lamiere: la vettura era quasi spezzata a metà, l'abitacolo è andato distrutto. Eventuali responsabilità sono al vaglio della polizia stradale.
Chi erano le vittime
Come riporta Il Resto del Carlino, le due vittime sono Caterina Romualdi, classe 2003, di Forlì, che avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni, e Sirin Jaziri, classe 2000, nata a Palermo ma cresciuta a Ravenna, dove era residente.
I soccorsi
Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati personale sanitario, forze dell'ordine e vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare con speciali cesoie pneumatiche per estrarre le tre ragazze dall'abitacolo devastato. Per due di loro è stato constatato il decesso; la terza è stata ricoverata. Viale dell'Appennino è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore per permettere soccorsi, rilievi, recupero dell'auto e la rimessa in sicurezza del tratto stradale. Non ci sono altri veicoli coinvolti.