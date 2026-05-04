Gravissimo incidente stradale a Forlì. Un'auto con a bordo tre studentesse ha sbandato per cause ancora da accertare e dopo un testacoda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino, verso il centro. Due ragazze sono morte; la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi tre ore per estrarre le tre giovani dalle lamiere: la vettura era quasi spezzata a metà, l'abitacolo è andato distrutto. Eventuali responsabilità sono al vaglio della polizia stradale.