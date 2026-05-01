Milano, 21enne si schianta in moto senza patente: morto

Nella notte un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Milano tra la sua moto e un'auto. Il 21enne stava percorrendo via Tesio (nella periferica zona San Siro) a bordo del mezzo a due ruote in compagnia di un passeggero di 25 anni che, in seguito al colpo, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. I due hanno effettuato un sorpasso a sinistra perdendo il controllo della moto andando a impattare contro due veicoli in sosta e coinvolgendo anche il veicolo sorpassato. La vittima stava guidando senza patente mentre, secondo quanto si apprende, il passeggero 25enne titolare di patente sarebbe il proprietario del motoveicolo. Il conducente dell'auto sorpassata è risultato positivo al pre test droga.