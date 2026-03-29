Roma, scontro auto-moto: morto centauro 33enne

A Roma un motociclista italiano di 33 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto in via Mestre, all'altezza di via Monselice, in zona stazione Tuscolana. Il conducente dell'automobile, un italiano di 30 anni, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale della Capitale. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.