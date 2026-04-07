Torino, scontro camion-moto: morto centauro 46enne

Incidente stradale mortale nella serata di lunedì 6 aprile a Cavour, in provincia di Torino. Un motociclista di 46 anni è morto dopo essersi scontrato frontalmente con un autocarro guidato da un 25enne. Sulla moto viaggiava anche una passeggera di 28 anni che, soccorsa, è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale di Pinerolo. Illeso il conducente del camion. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.