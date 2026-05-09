Incidente stradale per il sindaco di Ferrara | Alla guida la sua assessora: positiva all'alcoltest, si è dimessa

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti, nella serata di lunedì 4 maggio, in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Savini è risultata positiva all'alcoltest con un tasso oltre 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5). Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca. Savini ha rassegnato le dimissioni.
Savini si dimette: "Decisione sofferta, ma scelta doverosa"
Savini era assessora comunale di Ferrara a Pnrr, anagrafe, stato civile e servizi demografici. "In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore - osserva Savini in una nota pubblicata sul sito del Comune emiliano - il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato".
Come spiega l'assessora, "l'accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune. È una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni".
Si tratta, sottolinea Savini, di "una scelta, la mia, affinché l'Amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità e con una nuova figura che possa gestire le mie deleghe con la massima attenzione e cura. Attenzione e cura che ora sento di dover dedicare alla mia famiglia. Una responsabilità morale, prima ancora che pubblica, che devo a loro, come a tutti i cittadini di Ferrara".
Il sindaco Fabbri: "Le dimissioni di Savini sono un gesto forte"
Quello di rassegnare le dimissioni da parte di Savini è "un gesto forte, di grande responsabilità, nel rispetto delle istituzioni, dell'Amministrazione comunale e dei cittadini", ha scritto su Facebook il sindaco Fabbri, anche lui coinvolto nell'incidente. "Sono certo che quanto accaduto non cancellerà la stima che molti hanno nei suoi confronti, né i risultati ottenuti nel suo lavoro amministrativo", ha continuato.
"Come sapete lunedì scorso sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente ne sono uscito illeso, così come l'assessore Francesca Savini, che era alla guida della sua auto - ha ricordato Fabbi -. Non sono intervenuto prima pubblicamente perché sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente, nel rispetto della privacy e del lavoro degli organi competenti. Si tratta di un sinistro che, fortunatamente, non ha comportato conseguenze per persone o cose".