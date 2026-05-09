Incidente stradale per il sindaco di Ferrara | Alla guida la sua assessora: positiva all'alcoltest, si è dimessa

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti, nella serata di lunedì 4 maggio, in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Savini è risultata positiva all'alcoltest con un tasso oltre 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5). Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca. Savini ha rassegnato le dimissioni.