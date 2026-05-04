Diversi passeggeri sono rimasti contusi, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. Atm ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona, che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 08.40. Almeno cinque persone che erano a bordo della metropolitana M1, la linea rossa, sono rimaste tutte contuse. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118 per prestare le prime cure e soccorso anche la persona che ha tentato il suicidio.