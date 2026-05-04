Milano, brusca frenata della metro in centro: contusi e feriti
Il convoglio ha evitato una persona che si era gettata sui binari all'arrivo del treno
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Diversi passeggeri sono rimasti contusi, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. Atm ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona, che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 08.40. Almeno cinque persone che erano a bordo della metropolitana M1, la linea rossa, sono rimaste tutte contuse. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118 per prestare le prime cure e soccorso anche la persona che ha tentato il suicidio.
Al momento pare accertato che la persona finita sui binari si sia gettata volontariamente. La circolazione sulla Linea 1 è ripresa alcuni minuti dopo le 9 in entrambe le direzioni. Il convoglio interessato dalla frenata viaggiava verso il centro ma per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario togliere la corrente al tratto tra Pagano e Cairoli in entrambe e direzioni.