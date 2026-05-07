Bolzano, turista 83enne rischia un processo per la morte di una sciatrice 82enne

I quattro passeggeri avrebbero poi in qualche modo 'lottato' per trovare un posto, ma poco prima del primo pilone, la donna e una sua amica sono precipitate nel vuoto. "Il comportamento delle due sciatrici non è stato affatto impeccabile", ribatte alla Tageszeitung Renato Montefiori, il difensore del turista tedesco. Secondo la difesa, le donne non si sarebbero messe in fila correttamente per sedersi sul seggiolino e si sarebbe verificato una sorta di contraccolpo.