Morte avvelenate a Campobasso, sarebbe stato individuato un possibile movente

Intanto, sarà ascoltata nuovamente tra venerdì e l'inizio della prossima settimana Laura Di Vita, la cugina di Gianni Di Vita che ospita lui e la figlia Alice dopo il sequestro dell'abitazione di Pietracatella. La conferma, riporta sempre l'agenzia di stampa LaPresse, arriva dagli inquirenti. La donna, 40 anni, insegnante di sostegno e ritenuta molto vicina alla famiglia, è già stata ascoltata tre volte dagli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso. La prima audizione risale ai giorni immediatamente successivi alle morti sospette; una seconda si è svolta l'8 aprile, dopo il lungo interrogatorio di Gianni Di Vita e della figlia Alice; una terza il 17 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la nuova audizione dovrebbe svolgersi negli uffici della Squadra Mobile diretta da Marco Graziano, alla presenza della procuratrice della Repubblica di Larino Elvira Antonelli.