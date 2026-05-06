"Motivi di risentimento con altri familiari? No, non ce ne sono" e nemmeno "esistevano attriti tra mia moglie e mia cugina". Così Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ha dichiarato agli inquirenti durante un’audizione durata circa cinque ore. A riferirlo è il suo avvocato Vittorino Facciolla: "Gianni ne è certo e ha ribadito agli inquirenti di non ricordare tensioni che possano aver innescato un episodio così atroce". Il legale sottolinea anche che l’uomo "è stato puntuale nella ricostruzione degli eventi" e che "non ci sono zone d’ombra né potrebbero esserci". Nel frattempo, cresce la preoccupazione per la figlia maggiore Alice, alle prese con l'esame di maturità e ritratta come "provatissima".