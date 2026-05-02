Gianni Di Vita è stato nuovamente sentito giovedì 30 aprile dalla Squadra Mobile. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, l'interrogatorio - sempre come persona informata dei fatti - è avvenuto nella massima riservatezza negli uffici della Questura. Si è trattato di una deposizione abbastanza lunga, almeno 4-5 ore. Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella morte avvelenate con la ricina, è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato.