Morte a Campobasso, le analisi confermano: "Grave intossicazione da ricina" | Sequestrato il cellulare della figlia maggiore

Secondo il Corriere della Sera, saranno analizzate anche le note del telefono, in cui ci sarebbero appunti sui pasti della famiglia tra il 22 e il 25 dicembre. E saranno acquisite anche la cronologia della navigazione su Internet e le rilevazioni sulle posizioni del telefono. I risultati ottenuti dal laboratorio digitale saranno pronti, eccetto rinvii, entro 60 giorni.