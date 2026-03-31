Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: madre e figlia morte avvelenate
C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato
campobasso avvelenamento © Tgcom24
Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Lo si apprende da fonti qualificate. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero.
L'altra inchiesta: cinque indagati
Erano già cinque le persone già indagate nella prima inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Iscritti sul registro medici e personale sanitario in servizio al Cardarelli nei giorni in cui il nucleo familiare si era rivolto alle cure ospedaliere a causa di forti sintomi da intossicazione. La procura aveva aperto un fascicolo con diverse ipotesi di reato, tra cui la più grave di omicidio colposo plurimo. Adesso un secondo fascicolo è stato aperto ma contro ignoti: per omicidio premeditato plurimo.
La prima inchiesta non si basava solo sull'individuazione dell'eventuale agente responsabile dell'intossicazione, ma anche sulla ricostruzione della sequenza degli eventi sanitari, compresi i primi accessi al pronto soccorso nei giorni precedenti ai decessi, già oggetto di acquisizione di cartelle cliniche e referti ospedalieri.
Sequestrati gli alimenti nell'abitazione
Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso avevano effettuato un ampio sequestro di alimenti nell'abitazione di Pietracatella dove la famiglia aveva consumato i pasti natalizi. Erano stati prelevati barattoli, conserve, prodotti commestibili e scarti di alimenti recuperati anche dai rifiuti, tra cui gusci di vongole.