Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: madre e figlia morte avvelenate

Erano già cinque le persone già indagate nella prima inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Iscritti sul registro medici e personale sanitario in servizio al Cardarelli nei giorni in cui il nucleo familiare si era rivolto alle cure ospedaliere a causa di forti sintomi da intossicazione. La procura aveva aperto un fascicolo con diverse ipotesi di reato, tra cui la più grave di omicidio colposo plurimo. Adesso un secondo fascicolo è stato aperto ma contro ignoti: per omicidio premeditato plurimo.