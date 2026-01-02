Campobasso, dissequestrate le salme di madre e figlia morte per sospetta intossicazione

Sono state dissequestrate e restituite alla famiglia le salme di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare nei giorni successivi a Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sarà così fissata la data dei funerali. Con ogni probabilità si attende di capire se Gianni Di Vita e sua figlia Alice saranno dimessi dall'ospedale Spallanzani di Roma in modo tale da poter partecipare alle esequie. Per quel giorno a Pietracatella, il paese della famiglia Di Vita, sarà proclamato il lutto cittadino. Per ora resta sotto sequestro l'abitazione dove vivevano le vittime. Sul fronte delle indagini, stando a quanto trapela, si attendono gli esiti di esami in corso sugli alimenti sequestrati e sul sangue delle due donne decedute.