Campobasso, morte per intossicazione: verifiche su contaminazione di farine con veleno per topi

Sequestro di alimenti - Tra gli alimenti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella, infatti, secondo quanto riferito da fonti investigative, ci sono anche farina e prodotti cerealicoli, prelevati alla presenza degli Ispettori dell'Ufficio Igiene e Prevenzione per essere sottoposti ad analisi finalizzate a verificare l'eventuale presenza di contaminazioni, anche di natura accidentale. Tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella di un possibile contatto con veleno per topi, nell'ambito di una ricostruzione ancora in fase esplorativa. In particolare, gli inquirenti stanno verificando se possa avere avuto un ruolo una disinfestazione contro i roditori effettuata alcuni mesi fa in un mulino di Pietracatella che produceva farina anche per la famiglia coinvolta. Si tratta, viene precisato, di una delle diverse piste in esame, senza che al momento vi siano riscontri conclusivi. Le analisi riguarderanno complessivamente tutti gli alimenti sequestrati nella dispensa e nel frigorifero dell'abitazione, oltre agli avanzi dei pasti natalizi già prelevati nei giorni scorsi. Il materiale sarà esaminato a breve.