Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre 50enne

Una ragazza di 15 anni e la madre di 50 sono morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove erano state ricoverate a causa di un malore persistente da alcune ore. Si sospetta un'intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano. La donna, Antonella Di Ielsi, anche lei di Pietracatella, lavorava con il marito commercialista.