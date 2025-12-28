Logo Tgcom24
Cronaca
in corso accertamenti sanitari

Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre 50enne

La ragazza era stata ricoverata all'ospedale Cardarelli a causa di un malore persistente, poi è deceduta anche la donna: anche lei era stata ricoverata in gravi condizioni

28 Dic 2025 - 12:06
© ansa

© ansa

Una ragazza di 15 anni e la madre di 50 sono morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove erano state ricoverate a causa di un malore persistente da alcune ore. Si sospetta un'intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano. La donna, Antonella Di Ielsi, anche lei di Pietracatella, lavorava con il marito commercialista.

La morte della madre

 Prima è stata diffusa la notizia della morte della studentessa, poi quella del decesso della mamma della 15enne, anche lei al Cardarelli di Campobasso in seguito a una sospetta intossicazione alimentare. La donna, Antonella Di Ielsi, di 50 anni di Pietracatella, era ricoverata in gravi condizioni. Lavorava con il marito commercialista, Gianni Di Vita, 55 anni, che è stato in passato a lungo sindaco del paese.

Le cause della morte - Le cause della morte restano da chiarire. Le prime valutazioni mediche parlano di una possibile gastroenterite legata a un'intossicazione alimentare, ipotesi che dovrà essere verificata dagli accertamenti medico-legali. Per questo è stata richiesta l'autopsia, ritenuta indispensabile per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Secondo ricostruzioni non confermate, la giovane avrebbe accusato malesseri già nei giorni precedenti, con almeno due accessi al pronto soccorso.

