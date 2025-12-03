Napoli, 15enne morto dopo il sushi: ristoratore condannato a 2 anni e mezzo, assolto il medico | L'ira della madre

Il tribunale di Napoli ha condannato a due anni e sei mesi il titolare del ristorante dove, secondo l'accusa, ebbe origine l'intossicazione che portò alla morte del quindicenne Luca Piscopo, e ha assolto il medico che lo ebbe in cura. Il ragazzo era deceduto il 2 dicembre 2021, nove giorni dopo aver mangiato sushi in un locale del Vomero. La decisione è stata contestata con forza dai familiari e amici, in particolare dalla madre della vittima: "Il ristoratore è stato un bandito senza scrupoli ma quello che mi ha fatto rabbia è stata l'assoluzione del medico: in 10 giorni mio figlio ha perso più di 10 chili, lui non mi ha mai fatto una telefonata per chiedermi come stava il ragazzo".

