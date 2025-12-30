Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, il sindaco di Pietracatella: "Comunità distrutta, non si può morire così"

A "Mattino Cinque" il sindaco di Pietracatella racconta l'ultima apparizione in pubblico di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, la ragazza di 15 anni e la madre di 50, morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove erano state ricoverate a causa di un malore persistente e per cui si sospetta un'intossicazione alimentare. "Ci siamo incontrati il 24 mattina per scambiarci gli auguri e ho offerto loro del panettone" ha detto Antonio Tomassone.