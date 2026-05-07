Paracetamolo, allarme sovradosaggio tra i ragazzi: i dati Aifa

La buona notizia è che la social challenge, al momento, non sembra interessare il nostro paese. A confermarlo è Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni dell'Irccs Maugeri di Pavia e past-president della Società Italiana Tossicologia, che ha commentato i dati dell'analisi. "Abbiamo analizzato i casi relativi alle intossicazioni intenzionali da paracetamolo in ragazzi tra i 12 e i 17 anni scoprendo che il fenomeno della social challenge al momento non sembra interessare l'Italia", ha dichiarato all'Ansa.