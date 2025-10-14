Covid, "gravi danni neurologici dal vaccino": indennizzo a una 52enne

La donna è affetta da mielite trasversa dopo la somministrazione del vaccino Comirnaty, prodotto da Pfizer-Biontech. Oggi non può più camminare e aveva iniziato ad accusare i primi sintomi dopo avere ricevuto due dosi del vaccino, nell'aprile del 2021. Il 10 febbraio 2022 era stata ricoverata all'ospedale di Orbassano (Torino) per una "sospetta mielite di natura infiammatoria". Nella lettera di dimissioni, datata 17 febbraio, il medico aveva scritto: "Non è escludibile un ruolo scatenante vaccinico". Da lì era partita la richiesta di indennizzo, che aveva portato al contraddittorio con il ministero della Salute e l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), rappresentati dall'Avvocatura dello Stato.