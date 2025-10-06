Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
danno da "mancato commiato"

Novara, non poté dare l'ultimo saluto al marito durante il Covid: Rsa condannata

L'anziana coniuge aveva citato in giudizio la struttura sanitaria non ospedaliera dopo che, nel gennaio del 2021, in piena pandemia, le venne impedito di vedere il coniuge morente. Alla donna spetta un risarcimento di 5mila euro

06 Ott 2025 - 19:15
© IPA

© IPA

Sentenza storica a Novara, dove una Rsa è stata condannata al risarcimento di 5mila euro nei confronti di un'anziana che ha perso il marito durante il Covid. La donna aveva citato in giudizio la struttura sanitaria non ospedaliera poiché i responsabili le avevano impedito di poter dare l'ultimo saluto al marito morente nel gennaio 2021. Secondo quanto riporta il sito dell'Agi, il Tribunale ha infatti riconosciuto il danno da "mancato commiato".

covid
rsa
novara

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri