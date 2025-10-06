Novara, non poté dare l'ultimo saluto al marito durante il Covid: Rsa condannata

Sentenza storica a Novara, dove una Rsa è stata condannata al risarcimento di 5mila euro nei confronti di un'anziana che ha perso il marito durante il Covid. La donna aveva citato in giudizio la struttura sanitaria non ospedaliera poiché i responsabili le avevano impedito di poter dare l'ultimo saluto al marito morente nel gennaio 2021. Secondo quanto riporta il sito dell'Agi, il Tribunale ha infatti riconosciuto il danno da "mancato commiato".