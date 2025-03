Firenze, nessun risarcimento al primo medico morto di Covid: l'assicurazione non paga

Il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di risarcimento di 125.000 euro avanzata dalla famiglia di Giandomenico Iannucci, il primo medico toscano morto di Covid nel 2020. I giudici hanno stabilito che la morte di Iannucci, medico di famiglia a Scarperia e San Piero, non può essere considerata un infortunio sul lavoro, poiché la contrazione del virus non è immediatamente percepibile e non rispetta i requisiti di un "evento traumatico" che giustificherebbe un risarcimento. Nonostante le norme di protezione per i medici pubblici, i dottori di famiglia, essendo liberi professionisti, sono coperti da assicurazioni private, che escludono tale risarcimento. L’avvocato della famiglia non esclude il ricorso contro la decisione del tribunale.