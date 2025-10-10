Morte per Covid, vedova costretta dall'assicurazione a restituire 200mila euro: ecco perché

Non tutti i tribunali italiani, tuttavia, hanno adottato un'interpretazione uniforme. Il Tribunale di Vercelli, ad esempio, in un caso riguardante un medico deceduto per Covid, ha riconosciuto la natura "infortunistica" del contagio, sulla base del contesto lavorativo e del rischio concreto e immediato affrontato dal professionista. Al contrario, la Corte d'appello di Torino (sentenza n. 653/2023) e il Tribunale di Milano hanno confermato l'orientamento restrittivo: l'infezione virale, per quanto improvvisa, non può essere assimilata a un infortunio se non presenta caratteri di violenza esterna.

La giurisprudenza, dunque, appare divisa, e le differenze di giudizio riflettono la complessità del problema: a seconda delle clausole contrattuali, della professione della vittima e del contesto in cui è avvenuto il contagio, l'esito processuale può variare sensibilmente.