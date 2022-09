Medico di famiglia morì di Covid, per il tribunale è "infortunio sul lavoro": risarcimento di 130mila euro

L'assicurazione aveva negato il risarcimento, ma ora il tribunale di Vercelli ha dato ragione alla figlia: il decesso è stato riconosciuto come "infortunio sul lavoro" e la compagnia assicurativa è stata condannata a pagare 130mila euro , di cui 125mila a titolo d'indennizzo e 5mila come penale per il ritardo della liquidazione.

L'infezione e la morte

- Il medico era deceduto nel 2020 in seguito all'infezione da coronavirus, cui era venuto a contatto mentre assisteva i ricoverati in una Rsa del Nord Italia. L'uomo visitava anche i pazienti positivi a domicilio. Come spiega Il Tirreno, il 21 dicembre 2020 l'assicurazione aveva respinto la richiesta d'indennizzo della famiglia perché il "Covid non è un infortunio ma è una malattia". La compagnia assicurativa era anche arrivata a contestare il fatto che il medico avesse contratto l'infezione sul luogo di lavoro.

È infortunio sul lavoro

- Ora il tribunale di Vercelli, al quale si è rivolta la figlia, ha dimostrato che il medico "stava svolgendo effettivamente e in concreto la propria attività professionale in un contesto di rischio elevato fino al momento del contagio, assistendo privati e soggetti ricoverati nelle Rsa".

In aggiunta, i giudici hanno ricordato che la morte da Covid è per il medico

un infortunio sul lavoro

in virtù del decreto-legge n. 17 del marzo 2020, relativo alle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale varate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. "A seguito dell'introduzione di tale norma - spiega ancora il tribunale piemontese - l'infezione da coronavirus avvenuta in occasione di lavoro è considerata infortunio a tutti gli effetti, e non malattia".