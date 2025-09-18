Paziente con Hiv resta positivo al Covid per oltre due anni: "L'infezione è durata 750 giorni"

Secondo i ricercatori dell'Università di Boston, la sua condizione di immunodepressione ha portato alla replicazione del virus per un periodo di tempo estremamente lungo, con persistenti difficoltà respiratorie
Un uomo di 41 anni, affetto da Hiv-1 in stadio avanzato, è rimasto positivo al coronavirus per oltre due anni. Si tratta di un caso clinico da record, visto che allo stato attuale rappresenta l'infezione da Sars-Cov-2 più lunga mai documentata. La vicenda è stata riportata sulla rivista scientifica The Lancet Microbe, che ha pubblicato lo studio dei ricercatori dell'Università di Boston che hanno avuto in cura il paziente. Secondo gli esperti, a far protrarre così a lungo l'infezione (ben 750 giorni totali, ossia due anni e 20 giorni) sarebbe stato la sua condizione di immunodepressione.
Nello studio, citato da Repubblica, viene descritta la storia clinica del 41enne. L'uomo ha raccontato di essersi ammalato di Covid a maggio 2020. All'epoca era periodo di lockdown, e l'uomo non ha avuto la possibilità di accedere alle cure mediche necessarie. In altre parole, non si trovava in terapia antiretrovirale. Dal marzo 2021 a luglio 2022 la bioinformatica Joseline Velasquez-Reyes, insieme ai colleghi dell'Università di Boston, ha raccolto dal 41enne dei campioni virali, che poi ha analizzato. Dallo studio è emerso come il virus, nel paziente, accumulasse mutazioni a una velocità molto elevata, simile a quella che si registra solitamente in una comunità di persone. Sono state poi trovate diverse variazioni nella proteina Spike, usata dal virus per infettare le cellule bersaglio: dieci di queste variazioni, hanno spiegato i ricercatori, corrispondevano alle stesse posizioni osservate nella variante Omicron. Ciò significa che, all'interno di un individuo, il coronavirus può sviluppare mutazioni dello stesso tipo di quelle che danno origine a nuove varianti su scala più ampia.
Come scrivono i ricercatori, le persone immunocompromesse possono sviluppare infezioni persistenti da Sars-Cov-2. Il virus sarebbe infatti sopravvissuto per oltre due anni nel paziente a causa dei suoi livelli estremamente bassi di cellule T helper immunitarie presenti: il 41enne ne ha 35 per microlitro di sangue, mentre una persona sana tra le 500 e le 1.500. Non si tratta di un caso di Long Covid, ma di replicazione virale del Sars-CoV-2, che ha causato sintomi respiratori persistenti. Il Long Covid, invece, è la condizione di quei soggetti che, dopo la negativizzazione, continuano ad avere problemi come difficoltà di memoria e respiratorie. In sostanza, dopo la guarigione, accusano strascichi dell'infezione.
