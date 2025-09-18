Paziente con Hiv resta positivo al Covid per oltre due anni: "L'infezione è durata 750 giorni"

Nello studio, citato da Repubblica, viene descritta la storia clinica del 41enne. L'uomo ha raccontato di essersi ammalato di Covid a maggio 2020. All'epoca era periodo di lockdown, e l'uomo non ha avuto la possibilità di accedere alle cure mediche necessarie. In altre parole, non si trovava in terapia antiretrovirale. Dal marzo 2021 a luglio 2022 la bioinformatica Joseline Velasquez-Reyes, insieme ai colleghi dell'Università di Boston, ha raccolto dal 41enne dei campioni virali, che poi ha analizzato. Dallo studio è emerso come il virus, nel paziente, accumulasse mutazioni a una velocità molto elevata, simile a quella che si registra solitamente in una comunità di persone. Sono state poi trovate diverse variazioni nella proteina Spike, usata dal virus per infettare le cellule bersaglio: dieci di queste variazioni, hanno spiegato i ricercatori, corrispondevano alle stesse posizioni osservate nella variante Omicron. Ciò significa che, all'interno di un individuo, il coronavirus può sviluppare mutazioni dello stesso tipo di quelle che danno origine a nuove varianti su scala più ampia.