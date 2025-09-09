Covid, nell'ultima settimana in Italia superati i 2.000 casi | È il più alto numero di contagi dall’inizio del 2025

Nell'ultima settimana sono stati registrati 2.052 nuovi casi di Covid in Italia, con un aumento del 47% rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. È il più alto numero di contagi dall’inizio del 2025. I decessi sono stati 8 contro i 10 della precedente rilevazione. Aumenta anche il numero dei tamponi: dal 28 agosto al 3 settembre 27.891 contro i 17.942 della settimana precedente. Lombardia (532), Campania (319) e Emilia-Romagna (24) sono le Regioni più colpite. A un aumento così incisivo di casi non corrisponde una proporzionale crescita della pressione negli ospedali.