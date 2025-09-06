Covid, la variante Stratus cresce in Italia

Improvvisa mancanza di olfatto e gusto, ma anche febbre, mal di gola e sintomi respiratori. La nuova variante di Covid, che si sta diffondendo in Europa si presenta con gli stessi dell'inizio della pandemia. I virorolgi l'hanno denominata Stratus. Arriva dagli Usa ed è frutto delle combinazione tra altre varianti. Sul finire dell'estate, al termine delle vacanze, i casi di Covid come ogni anno dal 2020 sono in aumento. Stratus è già stata sequenziata nel 60% dei casi in Europa negli ultimi tre mesi. In Grecia, Francia, Irlanda e Romania, si osserva un progressivo aumento. Presente anche in Italia, la variante Stratus è responsbaile del 50% dei contagi. Una progressione contenuta, che non crea allarme ma che va monitorata, avvertono gli esperti. I sintomi, campanello di allarme, li abbiamo già conosciuti. Un mal di gola particolarmente acuto, "colpo di rasoio," è stato definito negli Stati Uniti. Ma anche mal di testa, dolori muscolari, affaticamento.

