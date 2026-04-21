Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euro

Lunedì 20 aprile gli specialisti della Fabbrica di Palazzo Vecchio hanno effettuato un sopralluogo per verificare se la bravata avesse avuto conseguenze. Dai controlli sono emersi "piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato" sia "a un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare".