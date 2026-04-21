Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euro
L'autrice del gesto, una 28enne straniera, è stata denunciata per deturpamento di bene artistico-architettonico
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Si è arrampicata sulla Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. L'autrice del gesto è una 28enne straniera, individuata dalla polizia municipale. L'intenzione della donna era toccare le parti intime della statua. La bravata, avvenuta sabato 18 aprile, è costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico. Il suo comportamento, fa sapere il Comune, ha provocato "piccoli ma significativi danneggiamenti" alla fontana, per circa 5mila euro.
La ricostruzione
Come raccontato dalla donna agli agenti intervenuti, la sua intenzione era quella di toccare le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale. Secondo la ricostruzione, la 28enne è entrata nella Fontana del Nettuno - detta anche il Biancone - scavalcando sia l'inferriata che il bordo della vasca. Per non entrare in acqua, si è arrampicata direttamente sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia. Gli agenti, che erano nelle vicinanze, sono subito intervenuti facendola uscire dalla fontana, per poi procedere all'identificazione.
Il sopralluogo e l'accertamento dei danni
Lunedì 20 aprile gli specialisti della Fabbrica di Palazzo Vecchio hanno effettuato un sopralluogo per verificare se la bravata avesse avuto conseguenze. Dai controlli sono emersi "piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato" sia "a un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare".