Roma, danneggiata una lapide del monumento di Giacomo Matteotti

"Ho voluto testimoniare il mio sdegno personale e la vicinanza del ministero della Cultura alla figura di Giacomo Matteotti". Lo dice il ministro Alessandro Giuli, che si è recato al monumento a Giacomo Matteotti a Roma per verificare i danni subiti dalla lapide. "Questo atto vandalico è un gesto grave, che colpisce un luogo della memoria civile condivisa. Episodi di questo genere non devono essere sottovalutati: il rispetto per una delle figure fondative della coscienza democratica italiana è un dovere che chiama in causa tutti. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto - aggiunge Giuli - e assicuro l'immediata disponibilità del ministero della Cultura a collaborare per il ripristino del monumento".