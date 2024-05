Giacomo Matteotti, Meloni: "Ucciso dallo squadrismo fascista"

"Siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee". Lo ha dichiarato il premier Giorgia Meloni in occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti. "La Camera onora Matteotti, uno dei padri della democrazia, vittima dello squadrismo fascista. Sullo scranno da cui 100 anni fa pronunciò il suo ultimo discorso, è stata messa una targa. A perenne ricordo del suo sacrificio questo scranno non sarà più occupato", ha annunciato poi il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.