Venezia, minivan con nove persone si ribalta e finisce in un canale: 3 morti

CAPITOLOL'allarme è scattato alle 6.30 di questa mattina, dopo che un testimone diretto dell'incidente ha avvertito i carabinieri. Sei passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre tre persone inizialmente risultavano disperse, dopo poco sono stati recuperati i corpi senza vita. Si tratterebbe di tre uomini, rimasti incastrati all'interno del veicolo.