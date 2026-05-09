Venezia, minivan con nove persone si ribalta e finisce in un canale: 3 morti

Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con nove persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Cà Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia, nel Veneziano.
CAPITOLOL'allarme è scattato alle 6.30 di questa mattina, dopo che un testimone diretto dell'incidente ha avvertito i carabinieri. Sei passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre tre persone inizialmente risultavano disperse, dopo poco sono stati recuperati i corpi senza vita. Si tratterebbe di tre uomini, rimasti incastrati all'interno del veicolo.
I soccorsi sul posto
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Chioggia e Cavarzere, supportate dal nucleo regionale sommozzatori e dall'autogru giunta da Mestre per estrarre dall'acqua il mezzo. Presenti anche Suem 118 e Carabinieri.