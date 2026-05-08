Bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre nel Bellunese

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Ma quando i soccorsi sono arrivati per il bimbo non c'è stato più nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, ndr) e della polizia.
Mezzo sotto sequestro
L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì 8 maggio. Da chiarire con precisione i motivi dell’incidente mortale. In particolare, cosa ci facesse un bimbo accanto a un muletto, sprovvisto di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative in vigore e che solitamente vengono indossati dai lavoratori. La polizia è al lavoro per ricostruire l'accaduto, intanto il mezzo è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.