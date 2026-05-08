A Sedico

Bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre nel Bellunese

L'incidente fatale in un piazzale di via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove si trova l'azienda di famiglia

08 Mag 2026 - 23:17
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Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Ma quando i soccorsi sono arrivati per il bimbo non c'è stato più nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, ndr) e della polizia.

Mezzo sotto sequestro

 L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì 8 maggio. Da chiarire con precisione i motivi dell’incidente mortale. In particolare, cosa ci facesse un bimbo accanto a un muletto, sprovvisto di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative in vigore e che solitamente vengono indossati dai lavoratori. La polizia è al lavoro per ricostruire l'accaduto, intanto il mezzo è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.

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