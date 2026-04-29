Arezzo, bimbo morto all'asilo: "Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il collo"

L’esame autoptico è firmato dal professor Mario Gabbrielli dell’Università di Siena, che ha stimato che "l'intervallo di sopravvivenza tra il quadro lesivo e la morte fu di 4–5 minuti”. Come spiega il Corriere di Arezzo, si trattò di "ipossia cerebrale" quale conseguenza della "compressione dei vasi del collo". Una stretta che bloccò arterie e vene, quindi l’afflusso e il deflusso di sangue.