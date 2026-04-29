Benevento, 18enne muore travolto dalla sua auto

Dramma in provincia di Benevento: un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. L'incidente è avvenuto in una frazione di Sant'Angelo a Cupolo. Secondo i primi accertamenti, il giovane, avrebbe parcheggiato la sua auto in una zona in salita e sarebbe poi sceso dal veicolo, pare per caricare dei bagagli, convinto di averlo messo in sicurezza. Una volta accortosi dell'auto in movimento avrebbe tentato di fermarla, purtroppo invano: la vettura lo ha travolto e per il 18enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.