La vettura era parcheggiata in salita

Benevento, 18enne muore travolto dalla sua auto

Aveva parcheggiato in salita ed era sceso dalla macchina, convinto di aver messo la vettura in sicurezza. 

29 Apr 2026 - 15:23
© Carabinieri

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Dramma in provincia di Benevento: un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. L'incidente è avvenuto in una frazione di Sant'Angelo a Cupolo. Secondo i primi accertamenti, il giovane, avrebbe parcheggiato la sua auto in una zona in salita e sarebbe poi sceso dal veicolo, pare per caricare dei bagagli, convinto di averlo messo in sicurezza. Una volta accortosi dell'auto in movimento avrebbe tentato di fermarla, purtroppo invano: la vettura lo ha travolto e per il 18enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. 

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