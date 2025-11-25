Logo Tgcom24
Cronaca
SOCCORSI IMMEDIATI

Imperia, un operaio muore dopo essere stato travolto da un rimorchio

Inutili i tentativi di rianimare il 56enne, che era impegnato nei pressi della provinciale tra Lucinasco e Chiusavecchia

25 Nov 2025 - 13:38
© Ansa

© Ansa

Grave incidente sul lavoro in provincia di Imperia dove, lungo il tratto tra Lucinasco e Chiusavecchia, è morto un operaio. L'uomo, 56 anni, ha perso la vita mentre era impegnato nei pressi della strada provinciale 30, dopo essere stato investito e schiacciato da un rimorchio. Inutile l'intervento immediato dei soccorsi. Si tratta dell'ottavo decesso nella provincia ligure dall'inizio dell'anno.

Soccorsi inutili

 Sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, ma il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso dell'operaio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

