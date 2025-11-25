Imperia, un operaio muore dopo essere stato travolto da un rimorchio

Grave incidente sul lavoro in provincia di Imperia dove, lungo il tratto tra Lucinasco e Chiusavecchia, è morto un operaio. L'uomo, 56 anni, ha perso la vita mentre era impegnato nei pressi della strada provinciale 30, dopo essere stato investito e schiacciato da un rimorchio. Inutile l'intervento immediato dei soccorsi. Si tratta dell'ottavo decesso nella provincia ligure dall'inizio dell'anno.